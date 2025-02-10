الدفاع التركية تعلن قتل 3 "عماليين" شمالي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، عن قتل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكوردستاني شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن وحدات بالجيش التركي قتلت العناصر الثلاثة في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد حزب العمال الكوردستاني وتنظيم "داعش" الإرهابي.