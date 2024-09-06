الدفاع التركية تعلن قتل 27 "عمالياً" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، عن مقتل 27 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في غارات جوية على مواقعهم في إقليم كوردستان.

وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة "الأناضول"، أنه خلال الأيام الأربعة الماضية تم تنفيذ غارات جوية لسلاح الجو التركي على مواقع حزب العمال في مناطق متينا، وزاب، وكارة، وهاكورك، وقنديل، وأسوس في إقليم كوردستان.

وأوضح أنه "وفقاً للنتائج الأولية، تم تحييد ما لا يقل عن 20 عنصراً في الغارات الجوية لقواتنا ضد أهداف في مناطق متينا، وزاب، وكارا وهاكورك وقنديل وأسوس في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري".

وأضاف أنه "تم قتل 7 آخرين بغارة جوية على التنظيم بمنطقة هاكورك، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27 في غضون 4 أيام".

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.