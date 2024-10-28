الدفاع التركية تعلن قتل 23 "عمالياً" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، عن قتل 23 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني بغارات جوية نفذتها في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أن مقاتلات تركية نفذت غارات على مواقع للحزب في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان انتهت بمقتل 23 عنصراً منه.

وأكدت أن الجيش التركي عازم ومصمم وقادر على مواصلة عملياته ضد حزب العمال الكوردستاني.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.