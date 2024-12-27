الدفاع التركية تعلن قتل 20 "عمالياً" شمالي العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، عن قتل 20 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، إن قواتها قتل 14 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في مناطق كارة، ومتينا، وهاكروك، شمالي العراق.

وأضافت في بيان آخر، أن الجيش التركي تمكن من قتل ستة من عناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام".

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.​​​​​​​