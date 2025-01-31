الدفاع التركية تعلن قتل 13 "عمالياً" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، عن قتل 13 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول" بأن الجيش التركي قتل ستة من حزب العمال الكوردستاني في منطقة كارا شمالي العراق.

وأشارت إلى قتل سبعة آخرين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد حزب العمال الكوردستاني.