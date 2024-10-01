الدفاع التركية تعلن قتل 13 "عمالياً" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن قتل 13 عنصراً من حزب العمل الكوردستاني في العراق، ووحدات حماية الشعب الكوردي في سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أن القوات المسلحة التركية من قتل 11 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في مناطق عمليات "المخلب - القفل" شمالي العراق.

وأشارت إلى أن الجيش التركي قتل اثنين من عناصر وحدات حماية الشعب الكوردي في منطقة عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا.

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في العام 2016، و"غصن الزيتون" في العام 2018، و"نبع السلام" في العام 2019 ضد تنظيمي "داعش" ووحدات حماية الشعب الكوردي في سوريا.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل في إقليم كوردستان معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.