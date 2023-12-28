الدفاع التركية تعلن قتل أكثر من 2000 "عمّالي" بالعراق وسوريا في 2023

شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن مقتل 2201 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا منذ مطلع العام الحالي ولغاية آخر أسبوع منه.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، ذكي آق تورك، خلال مؤتمر صحفي، إنه سلاح الجوي التركي دمر 71 هدفاً لحزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا عقب تعرض القوات التركية لهجمات شمالي العراق، وفي آخر سبعة أيام تم قتل 81 شخصاً، بحسب وكالة "الأناضول" التركية

وشدد أن عمليات الجيش التركي في العراق وسوريا تنضوي تحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس.

وأضاف "هدفنا الوحيد هو تنظيمات بي كي كي، واي بي جي/ بي واي دي، وداعش الإرهابي وعناصره شمالي سوريا والعراق هدف مشروع للجيش التركي".

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 12 من جنودها في اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكوردستاني في العراق.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.