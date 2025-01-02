الدفاع التركية تعلن قتل أكثر من ثلاثة آلاف "عمالياً" خلال 2024

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، حصيلة عملياتها ضد حزب العمال الكوردستاني داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا، خلال العام 2024.

وقال المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع، العقيد البحري زكي أق تورك، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة، إن قوات بلاده قتلت خلال العام المنصرم، ثلاثة آلاف و70 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني، منهم 1491 شخصاً في العراق، و1579 في سوريا، بحسب وكالة "الأناضول".

وأشار إلى أن 107 شخصاً سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية خلال العام 2024، مؤكداً أن القوات المسلحة التركية ستواصل خلال العام الحالي عملياتها ضد أي تهديد لأمن تركيا وسوريا والمنطقة.

وذكر أق تورك أن إسرائيل تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتواصل هجماتها واحتلالها لأراضي دول الجوار.

وتابع "نتوقع من المجتمع الدولي أن ينهي صمته تجاه الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة ومحاولاتها ضم الضفة الغربية وهجماتها على سوريا واليمن، والإجراءات الاستفزازية التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون ضد المسجد الأقصى".