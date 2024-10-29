الدفاع التركية تعلن قتل عنصرين من حزب العمال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن قتل اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أوردته وكالة "الأناضول"، إن قواتها قتلت اثنين من حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" في إقليم كوردستان.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل في إقليم كوردستان معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.