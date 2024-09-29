الدفاع التركية تعلن قتل عنصرين من "الوحدات" شمالي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل اثنين من عناصر من وحدات حماية الشعب الكوردي السورية، شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أوردته وكالة "الأناضول" إن الجيش التركي يواصل بعزم وإصرار عملياته ضد حزب العمال الكوردستاني والتشكيلات التابعة له.

وبين أن قتل العنصرين تم بعد رصدهما في منطقة عملية "درع الفرات" بسوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في العام 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" عام 2019 ضد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكوردية السورية، التابعة لحزب العمال الكوردستاني، بحسب السلطات التركية.

وتنفذ تركيا عمليات حزب العمال الكوردستاني وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.