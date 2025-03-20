الدفاع التركية: تحييد 21 عمّالياً خلال أسبوع في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، تحييد 21 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في 7 أيام خلال العمليات التي جرت شمالي العراق وسوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زكي آق تورك، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية.

وأوضح آق تورك، أن إجمالي عدد عناصر حزب العمال الكوردستاني الذين تم تحييدهم منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي بلغ 523 شمالي العراق وسوريا.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل في إقليم كوردستان العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

يذكر أن حزب العمال الكوردستاني، أعلن في (1 آذار/مارس الجاري)، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً الى الدعوة التاريخية لزعيمه عبدالله أوجلان، التي حث فيها من سجنه في جزيرة إمرالي، حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.