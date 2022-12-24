الدفاع التركية: تحييد أكثر من 500 عنصر من الـpkk في العمليات العسكرية بالعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، يوم السبت، مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق.

جاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم الوزير استعرض خلاله العمليات العسكرية للقوات التركية التي نفذتها في سوريا والعراق خلال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء.

وقال آكار، إنه منعنا 256 ألفًا و 199 شخصًا من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابيًا إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال 2022.

وأضاف أنه "تم تحييد 506 إرهابيين ، وتدمير ما يقرب من 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق في إطار عملية مخلب - القفل شمالي العراق".