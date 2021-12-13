الدفاع التركية: "تحييد إرهابيين" خلال عمليات عسكرية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد عدد من الإرهابيين" خلال عمليات عسكرية بشمال العراق وشمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها "رصدت إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في منطقة أفاشين بشمال العراق". وأشارت إلى "تحييد الإرهابي" بغارة نفذتها طائرة بدون طيار مسلحة تابعة للجيش التركي.

وأضافت أن "القوات التركية رصدت إرهابيين اثنين من تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ"بي كا كا"، أثناء محاولتهما استهداف منطقة عملية "نبع السلام"، وأن قوات الكوماندوز تمكنت من تحييد الإرهابيين في المنطقة الواقعة بشمال سوريا".

في السياق، أفادت وكالة "الأناضول"، بتحييد "9 إرهابيين" من تنظيم "بي كا كا" في عملية عسكرية للجيش التركي شمالي العراق.