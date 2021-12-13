سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدفاع التركية: "تحييد إرهابيين" خلال عمليات عسكرية في العراق وسوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-13T08:38:28+0000
الدفاع التركية: "تحييد إرهابيين" خلال عمليات عسكرية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد عدد من الإرهابيين" خلال عمليات عسكرية بشمال العراق وشمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها "رصدت إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في منطقة أفاشين بشمال العراق". وأشارت إلى "تحييد الإرهابي" بغارة نفذتها طائرة بدون طيار مسلحة تابعة للجيش التركي.

وأضافت أن "القوات التركية رصدت إرهابيين اثنين من تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ"بي كا كا"، أثناء محاولتهما استهداف منطقة عملية "نبع السلام"، وأن قوات الكوماندوز تمكنت من تحييد الإرهابيين في المنطقة الواقعة بشمال سوريا".

في السياق، أفادت وكالة "الأناضول"، بتحييد "9 إرهابيين" من تنظيم "بي كا كا" في عملية عسكرية للجيش التركي شمالي العراق.

related

تركيا تعلن مقتل خمسة عناصر من حزب العمال

Date: 2019-09-02 15:59:17
تركيا تعلن مقتل خمسة عناصر من حزب العمال

مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني على يد مسلحين

Date: 2019-08-07 15:52:12
مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني على يد مسلحين

مقتل 5 عناصر من حزب العمال جنوب شرقي تركيا

Date: 2019-08-22 13:30:31
مقتل 5 عناصر من حزب العمال جنوب شرقي تركيا

أمريكا تحمّل "PKK" مسؤولية مقتل 13 تركياً

Date: 2021-02-15 18:45:33
أمريكا تحمّل "PKK" مسؤولية مقتل 13 تركياً

محكمة أوروبية تدين تركيا بانتهاك حرية تعبير معارض كوردي

Date: 2019-07-09 17:57:00
محكمة أوروبية تدين تركيا بانتهاك حرية تعبير معارض كوردي

تركيا تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال في ثلاث ولايات

Date: 2019-08-28 18:31:56
تركيا تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال في ثلاث ولايات

صويلو لا يستبق التحقيقات بتورط حزب العمال بحرائق تركيا

Date: 2021-08-02 13:33:00
صويلو لا يستبق التحقيقات بتورط حزب العمال بحرائق تركيا

تركيا تتهم حزب العمال الكوردستاني بقتل 13 مدنياً في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-14 17:37:23
تركيا تتهم حزب العمال الكوردستاني بقتل 13 مدنياً في إقليم كوردستان