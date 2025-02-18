الدفاع التركية تحيد عنصرين من "العمالي" شمالي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، تحييد عنصرين من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في منشور على "إكس"، أن الجيش التركي يواصل عملياته ضد حزب العمال بكل حزم وإصرار.

وأوضحت أن القوات التركية حيّدت عنصرين في منطقتي عملية "المخلب-القفل" وكارة شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني الذي ينشط بعدة دول بالمنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.