الدفاع البريطانية: روسيا تدفع لزوجات الجنود أموالا مقابل عدم الاحتجاج

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الأحد، إن الرئاسة الروسية "الكرملين" تدفع لزوجات الجنود الروس أموالا، مقابل عدم الاحتجاج على وجود أزواجهن في جبهات القتال لفترات طويلة، وذلك في أعقاب مظاهرات صغيرة شهدتها العاصمة موسكو.

ونقلت صحيفة "إندندبنت" البريطانية، عن بيان وزارة الدفاع: "من المرجح أن السلطات الروسية تحاول قمع المعارضة العامة من قبل زوجات الجنود الروس المتواجدين في جبهات القتال، بما في ذلك عن طريق محاولة دفع أموال لهن أو تشويه سمعتهن عبر الإنترنت".

وتابع البيان: "من المرجح أن السلطات الروسية عرضت في الأسابيع المنصرمة مبالغ نقدية على العائلات، مقابل امتناعهم عن الاحتجاج".

وتتجمع النساء في المدن في جميع أنحاء روسيا لرفض ذرائع الكرملين بأن القوات التي جرى تعبئتها ضرورية في القتال إلى أجل غير مسمى، لضمان النصر في أوكرانيا، وفق الصحيفة.

من جانب آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قوله إن الجيش الروسي "يتقدم على كافة الجبهات" في أوكرانيا. وأضاف أن روسيا ستجري تدريبات عسكرية بحرية تسمى "أوشن-2024" العام المقبل.

وقبل ذلك دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية التي تتعرض لضغط من القوات الروسية، خاصة في شرق البلاد.

جاء ذلك بعد جولة قام بها زيلينسكي على مواقع أوكرانية في منطقة الشمال الشرقي، وهي واحدة من عدة مناطق تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم فيها مؤخرا واستعادة مناطق خسرتها لصالح القوات الأوكرانية قبل عام.

وذكر زيلينسكي أن أحد الاجتماعات التي عقدها مع القادة تناولت التحصينات. وقال في خطاب، الخميس: "في جميع القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى تعزيز، يجب أن يكون هناك سرعة في بناء التحصينات".

وبحسب وكالة رويترز، فإن روسيا تحقق تقدما بطيئا في محاولتها تأمين كامل منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لكنها عززت هجماتها في عدة أماكن.