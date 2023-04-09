الدفاعات الجوية السورية تصد هجوماً صاروخياً إسرائيلياً

أعلن مصدر عسكري سوري تصدي وسائط الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي نفذ صباح اليوم الأحد مستهدفا المنطقة الجنوبية.

وقال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 5:00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات داخل سوريا ردا على قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على "تويتر: "أغارت طائرات حربية إسرائيلية قبل قليل على أهداف إضافية في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالاضافة الى رادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري. وتأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيرة اسرائيلية منصات اطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف من داخل سوريا".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن كل هذه الغارات تأتي ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل. محملا "الدولة السورية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها وأنه لن يسمح بمحاولات خرق السيادة الإسرائيلية".

وأضاف المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي أنه تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة الى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان.