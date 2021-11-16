سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدخانية والغازات المسيلة تلاحق العراقيين على حدود الموت الأوروبية.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-16T10:35:15+0000
الدخانية والغازات المسيلة تلاحق العراقيين على حدود الموت الأوروبية.. فيديو

شفق نيوز/ قام حرس الحدود البولندي باستخدام الغاز وخراطيم المياه لتفريق الآف المهاجرين المحتشدين عند المعبر الحدودي وعلى طول الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وغالبيتهم من العراقيين.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقتها وسائل اعلام وتنشرها ادناه شفق نيوز، حرس الحدود البولندي وهو يطلق الغاز المسيل للدموع ويوجه خراطيم المياه باتجاه المهاجرين المحتشدين في محاولة لإبعادهم.

وأظهرت مقاطع آخرى، محاولات المهاجرين على الحدود في كسر الحواجز والأسلاك في المنطقة الحدودية وإلقاء الحجارة على البولنديين، في محاولة للدخول.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسجيل 170 من الراغبين بالعودة الطوعية ومنح 55 جواز سفر للعبور".

يذكر أن المئات من العائلات العالقة عند الحدود البيلاروسية - لتوانيا يواجهون صعوبات في العبور الى وجهتهم في دول الاتحاد الاوربي بعدما منعتهم الجهات الرسمية في بيلاروسيا من عبور الحدود .

 

related

واشنطن تتعهد برد مناسب على طهران بعد الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

Date: 2021-08-01 17:52:42
واشنطن تتعهد برد مناسب على طهران بعد الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

سوريا.. جرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط "سري كانيه"

Date: 2021-03-29 14:23:15
سوريا.. جرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط "سري كانيه"

وفاة قائد لواء "فاطميون" متأثراً باصابته في سوريا

Date: 2019-12-28 11:11:57
وفاة قائد لواء "فاطميون" متأثراً باصابته في سوريا

عاجل.. بومبيو: إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان

Date: 2019-06-13 21:17:01
عاجل.. بومبيو: إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان

اصابة علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني بفيروس كورونا

Date: 2020-03-12 20:23:57
اصابة علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني بفيروس كورونا

بعد ابو ظبي.. انفجار في مطعم بدبي

Date: 2020-08-31 09:53:29
بعد ابو ظبي.. انفجار في مطعم بدبي

مسلحون موالون لتركيا يعدمون 9 مدنيين شمال شرق سوريا

Date: 2019-10-12 21:07:45
مسلحون موالون لتركيا يعدمون 9 مدنيين شمال شرق سوريا

أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

Date: 2021-01-07 05:04:08
أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب