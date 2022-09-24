سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الداخلية الإيرانية: "مهسا أميني" لم تضرب والتواصل يشعل نار المعركة  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-24T10:24:16+0000
الداخلية الإيرانية: "مهسا أميني" لم تضرب والتواصل يشعل نار المعركة  

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الإيراني، اليوم السبت، تعلن وضع قيود مؤقتة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض استتباب الأمن في البلاد، فيما أشار إلى أن الشابة "مهسا أميني" لم تتعرض للضرب.

وقال الوزير أحمد وحيدي، في تصريحات له اليوم، إن التقارير والشواهد والمعاينات الطبية تؤكد أنّ مهسا أميني لم تتعرض للضرب والإهانة، مبيناً نحن الآن بانتظار تقارير الطب الشرعي لتوضح الأسباب الفعلية لوفاة مهسا أميني.

وأشار إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجهت أعمال الشغب واشعلت نار المعركة، لافتا الى أن أجزاء عديدة من أعمال الشغب كانت نتيجة تدريب هذه المواقع.

وأكد وزير الداخلية الايراني، وضع قيود مؤقتة على مواقع التواصل، للحفاظ على الأمن وأمن الشعب، لافتا الى ان هناك من وقف وراء قتل محتجين ليتهموا الأجهزة الأمنية بذلك. 

.وتجددت التظاهرات الشعبية، في إيران يوم السبت، واتسعت إلى مدن جديدة في طهران وقم، بعدما دخلت يومها الثامن على التوالي.

related

"عاريات الصدر" متظاهرات أمام السفارة الإيرانية في مدريد احتجاجا على مقتل "أميني"

Date: 2022-09-23 14:09:16
"عاريات الصدر" متظاهرات أمام السفارة الإيرانية في مدريد احتجاجا على مقتل "أميني"

أمريكا تتخذ قراراً لتوفير الانترنت للإيرانيين و"كسر العزلة"

Date: 2022-09-24 05:02:20
أمريكا تتخذ قراراً لتوفير الانترنت للإيرانيين و"كسر العزلة"

صور.. الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب يحرقون عددا من الحوزات

Date: 2019-11-18 12:12:46
صور.. الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب يحرقون عددا من الحوزات

"رغم القمع الدموي".. نيويورك تايمز: إيران تعاني من أسوأ موجة تظاهرات منذ 40 عاماً

Date: 2019-12-07 07:47:33
"رغم القمع الدموي".. نيويورك تايمز: إيران تعاني من أسوأ موجة تظاهرات منذ 40 عاماً

إدارة ترامب بصدد فرض عقوبات على "إيرانيين قمعوا المحتجين"

Date: 2020-11-10 04:47:32
إدارة ترامب بصدد فرض عقوبات على "إيرانيين قمعوا المحتجين"