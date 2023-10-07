الداخلية الإسبانية ترصد ارتفاعاً بمعدل الجرائم: نحو 5 عمليات قتل يومياً

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية الإسبانية، يوم السبت، عن ارتفاع معدل الجرائم في البلاد بنسبة 5.8% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الوزارة في تقرير رسمي أورده موقع "إنفوباي" الإخباري الإسباني، أنه خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير و30 حزيران/ يونيو الماضيين، "ارتفعت الجرائم التي أدت إلى وفاة الضحية بنسبة 11.3%، في حين بلغت نسبة ارتفاع المحاولات 16.8%. ومع وقوع إجمالي 816 جريمة من هذا النوع في أول 180 يوماً من العام، بلغ المتوسط اليومي نحو 5 جرائم قتل أو محاولة قتل يومياً"، وفقاً لموقع "إرم نيوز" الإخباري الإماراتي.

وأوضحت أنه "تم تسجيل ما مجموعه 1.190.319 جريمة جنائية في إسبانيا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أي أكثر بـ64.727 جريمة مقارنة بنفس الفترة من 2022 الماضي، عندما تم تسجيل 1.125.592 جريمة".

كما سلط التقرير الضوء على "الجرائم ضد الحرية الجنسية، التي تشهد أيضاً زيادة بمقدار 13.2 نقطة، وعلى وجه التحديد، ارتفعت نسبة الاعتداءات الجنسية، المتضمنة تواصل جسدي كامل، بنسبة 11%، في حين بلغت الزيادة في الجرائم الأخرى ضد الحرية الجنسية 13.9%".