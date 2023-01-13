الداخلية الكويتية: فريق الحماية المرافق لرئيس البرلمان العراقي خاضع لنا

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة، ان فريق الحماية المرافق لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خلال زيارته الخاصة لدولة الكويت خاضع لها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحسب وكالة "كونا"، أن "فريق الحماية المرافق لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خلال زيارته الخاصة لدولة الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي والمركبات المشاركة في عملية نقله هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقا للاجراءات الامنية والبروتوكولات الدبلوماسية".

وأضافت، أن "ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا"، مؤكدة، "متانة العلاقات الأخوية بين الكويت والعراق في كافة المجالات".