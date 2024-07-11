الداخلية الكويتية تقرر منع الخيم خارج الحسينيات

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح، يوم الخميس، أن قرار منع إقامة الخيم خارج الحسينيات جاء بدوافع أمنية تهدف إلى الحفاظ على سلامة رواد الحسينيات.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية له برفقة وزير الداخلية العراقي الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى ديوان بوخمسين.

وأوضح الصباح، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، أن هذا الإجراء يعكس التزامه بتطبيق القانون وفقًا لرؤية أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي يحرص على تحقيق العدالة وحماية الأمن العام.

وأشار إلى أن قرار منع الخيم خارج الحسينيات يأتي لمنع أي حوادث محتملة أو محاولات تخريبية قد يقوم بها بعض المندسين. وأكد أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد أي شخص أو محاولة لمنع إقامة الشعائر، بل هي جزء من تطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع.

وفي تعليقه على الإجراءات الأمنية خلال شهر المحرم، أكد وزير الداخلية أن الحكومة بدأت باتخاذ التدابير اللازمة دون أي انتهاك للقانون، مشددًا على أن الشيعة في الكويت هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، وأن ما يحدث هو مجرد تنظيم إداري لا أكثر.

وأضاف الصباح: "الشعب الكويتي، بشيعه وسنته، يعيشون معًا بتفاهم وتعاون منذ سنوات، وما يحدث هو تنظيم إداري يهدف إلى تحقيق السلامة العامة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت يوم الجمعة الماضي بيانًا ينص على ضرورة التزام أصحاب الحسينيات بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن، مشددة على إزالة أي خيام أو أكشاك توضع خارج أسوار الحسينيات حفاظًا على سلامة الجميع.