الداخلية الكويتية تعتقل 24 رجلاً وامرأةً يمارسون الدعارة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلقاء القبض على 24 رجلاً وامرأةً بتهمة ممارسة الرذيلة والدعارة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة تمكنت من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد.

ووفقا للبيان فقد "تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة"، مشيرة إلى أنه "تم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كافة بحقهم".

وارفقت الوزارة في بيانها صور المتهمين الـ24 مموهة في منشور على صفحتها بمنصة "إكس - تويتر سابقاً".