الداخلية الفنزويلية: الهجوم الأميركي خلّف 200 قتيل وجريح

شفق نيوز- كراكاس

كشفت وزارة الداخلية الفنزويلية، يوم الخميس، أن حصيلة العملية العسكرية الأميركية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بلغت نحو 200 قتيل وجريح.

وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيو، خلال برنامجه الأسبوعي الذي يبث على التلفزيون الرسمي، إنه "حتى الآن، أشدد، حتى الآن هناك 100 قتيل وعدد مماثل من الجرحى، كان الهجوم على بلدنا مروعاً".

وأضاف: "أصيبت سيليا في رأسها وتلقت ضربة في جسدها. أما الرفيق نيكولاس فأصيب في ساقه. ولحسن الحظ، هما يتعافيان من إصاباتهما".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا الهجوم الأميركي.

وقالت في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "قررت إعلان سبعة أيام حداداً، على الشباب والنساء والرجال الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو".

وأعلنت كوبا وفنزويلا مقتل 55 من أفراد جيشيهما فيما تحدث المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب عن "عشرات" القتلى من مدنيين وعسكريين.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، ألقت قوات خاصة أميركية القبض على مادورو خلال هجوم على العاصمة كراكاس، ويواجه اتهامات في محكمة في نيويورك بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والإرهاب المرتبط بالمخدرات.