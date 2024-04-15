الداخلية الفرنسية تشدد إجراءاتها الأمنية حول المعابد والمدارس اليهودية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين، بأن السلطات الفرنسية عززت من إجراءاتها الأمنية حول دور العبادة والمدارس الدينية اليهودية، واستعداداً لعيد الفصح اليهودي، على خلفية الهجوم الإيراني ضد إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، طلب أمس الأحد توفير حضور "ثابت ومرئي للشرطة أمام أماكن العبادة والمباني الأكثر حساسية أو رمزية".

ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي من 22 إلى 30 نيسان/أبريل الجاري، طلب الوزير خصوصاً إيلاء "اهتمام بالتجمعات التي تضم تقليدياً جماهير كبيرة".

كما طلب وزير الداخلية "وضع حراسة ثابتة أمام المدارس الدينية اعتبارا من الإثنين، خلال مواعيد دخول الطلاب وخروجهم".

وقال إن هذا القرار اتخذ بسبب "المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي، واستمرار الأعمال المعادية للسامية على مستوى عال، وتواصل التوترات على الصعيد الدولي، بما في ذلك الهجوم الإيراني على إسرائيل" ليل السبت الأحد.