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الداخلية العراقية تعلن إحباط سرقة 500 ألف لتر من النفط.. صور

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-19T17:19:00+0000
الداخلية العراقية تعلن إحباط سرقة 500 ألف لتر من النفط.. صور

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، بضبط 11 موقعا وخرقا على الأنبوب الناقل للنفط، و500 ألف لتر من المشتقات النفطية بمحافظات مختلفة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها تمكنت من إحباط عملية سرقة المنتجات النفطية بنحو 500 ألف لتر، وضبطت مواقع نفطية عدد 11، فضلا عن 24 عجلة، والقبض على سائقيها"، مشيرة في ذات الوقت إلى "ضبط خرق في احد الانابيب الناقلة قرب احد الابار النفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية في عدد من المحافظات".

وبينت أن "هذه المواقع النفطية غير مشروعة وتستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحوي على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام بداخلها منتج نفطي وبكميات مختلفة ضمن محافظات ( بغداد، ديالى، كركوك، صلاح الدين، البصرة) كذلك تمكنت مفارز الوكالة من ضبط عجلات نوع صهريج وحوضيات والقبض على سائقيها محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها اصوليا ضمن محافظات (البصرة وبغداد وكركوك والنجف وبابل والأنبار وصلاح الدين ونينوى)".

كما ضبطت مفارز الوكالة، وفق البيان، خرق في أحد انابيب الابار النفطية بمحافظة كركوك والقاء القبض على متهمين اثنين يقومان بعملية تهريب المشتقات النفطية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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