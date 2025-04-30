الداخلية السورية تكشف لشفق نيوز تطورات أحداث "أشرفية صحنايا"

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الأربعاء، استتباب الوضع الأمني في "أشرفية صحنايا"، فيما بينت أن عدد القتلى من قوات الأمن بلغ 15 قتيلاً خلال الاشتباكات في المنطقة.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات في أشرفية صحنايا، أوقعت 15 قتيلاً من قوات الأمن مع القوات الخارجة عن القانون".

وأضاف أن "الوضع الأمني الآن جيد في المنطقة، وتمت السيطرة عليها بشكل كامل".

وبدأت هذه الاشتباكات ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة جرمانا التي يقطنها دروز ومسيحيون، عقب انتشار تسجيل صوتي نسب إلى شخص درزي يتضمن إساءات إلى نبي الدين الإسلامي محمد بن عبد الله.

وتوسعت الاشتباكات ليل الثلاثاء الأربعاء إلى منطقة صحنايا التي يقطنها دروز ومسيحيون، مؤدية إلى مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن السوري، كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام سورية، بوصول وفد من مشايخ ووجهاء السويداء إلى منطقة "أشرفية صحنايا" بهدف إيجاد حل سريع للأزمة في المدينة.

وحذّر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، من "مخططات" لضرب أبناء الوطن الواحد في سوريا، داعياً إلى الحكمة والتبصّر بعواقب الأمور ولملمة الوضع الحاصل وجمع الشمل.

وقال أبي المنى "لنصلي ولندعو من أجل أخواننا الذين يمرّون في ضيقة في الأشرفية في صحنايا وجرمانا، والذين نتواصل معهم لحظة بلحظة منذ الأمس ومنذ فجر اليوم".

وأضاف "نتواصل لنقف على حقائق الأمور التي تسارعت بشكل كبير، مما يدل أن هناك شحناً في النفوس وأنّ هناك ربما تكون نوايا مبيتة ومخططات مشبوهة يجب أن نكون واعين ومدركين ويجب أن نكون متحصنين بالعقل، العقل الذي يجب أن يقودنا الى الخلاص من هذه المحنة ومن هذه المرحلة العصيبة".

من جهته، حذر الشيخ سميح يوسف الريشي، أحد شيوخ طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، من خطورة الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، مشدداً على رفض الطائفة لأي اعتداء وعلى تمسك الدروز بوحدة سوريا، وسط حديثه عن مخاوف من فتنة وتقسيم.

كما حذر الشيخ الريشي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع بالطائفة للبحث عن حماية بديلة، قائلاً "إذا ظل الوضع كما هو، سنرغب بالحماية، ولسنا نرغب بأن نكون تحت وصاية إسرائيلية، ولكن إذا استمر الخطر علينا، فلا مفر".

إلى ذلك، قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات تتعلق بالوضع في سوريا، مضيفاً أن "تغييراً قريباً" سيحدث.

وأضاف طريف في بيان مقتضب أن "الوضع تحت السيطرة"، ودعا أبناء الطائفة الدرزية إلى التزام الهدوء، قائلاً "لا حاجة للاحتجاجات، ولن نسمح لأي أحد بأن يسيء للدروز. دولة إسرائيل، والجيش، والعالم يقفونإلىجانبنا".