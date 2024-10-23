الداخلية التركية تعلن الحصيلة النهائية لهجوم "توساش"

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، يوم الأربعاء، الحصيلة النهائية للهجوم المسلح على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، مؤكداً قتل المهاجمين.

وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة "X"، إنه تم قتل مسلحين اثنين في الهجوم على مرافق شركة "توساش" في منطقة قهرمان قازان بأنقرة، وأدى أيضاً إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين بعضهم إصاباتهم خطرة.

وأدان يرلي قايا الهجوم "الشنيع"، داعياً المواطنين إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن يرلي قايا وقوع هجوم استهدف شركة "توساش"، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وعقب الهجوم، سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وتم إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.