الخلافات تهدد مفاوضات الهدنة في غزة وحماس ممتعضة من ردود إسرائيل

شفق نيوز/ رأى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، يوم الخميس، أن "الخلافات تضيق" في المحادثات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما غادر وفد من حماس القاهرة، معرباً عن استيائه من الردود الإسرائيلية.

وقال ليو، في مؤتمر في تل أبيب: "لا أستطيع أن أقول لكم أن (المفاوضات) ستتكلل بالنجاح"، لكن "الخلافات تضيق"، مؤكدا أن "الجميع يتطلعون نحو شهر رمضان الذي يقترب".

بدوره، أكد مسؤول رفيع المستوى في حركة حماس أن وفدها غادر القاهرة حيث كان يشارك في مباحثات بشأن هدنة في قطاع غزة، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي الأولي لا يلبي "الحد الأدنى" مما تطلبه الحركة.

وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه إن وفد حماس يغادر الخميس القاهرة للتشاور، وحتى الآن في انتظار الرد النهائي لإسرائيل، مردفاً بالقول: "الردود الأولية (لإسرائيل) لا تلبي الحد الأدنى لمتطلباتنا المتعلقة بالوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقواته من غزة (...) وعودة النازحين إلى بيوتهم والبدء في الإغاثة والإيواء والإعمار، وهذا ما يكفل هدوءا مستداما".

في المقابل، تطالب إسرائيل حماس بتقديم لائحة دقيقة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة. لكن حماس قالت إنها لا تعرف من كان "حيا أو ميتا" بينهم.

مع ذلك، لم تنته المفاوضات بعد، كما قال مسؤول آخر في الحركة الفلسطينية طالبا عدم كشف هويته. وأضاف أن "الوسطاء أبلغوا حماس أن الجهود ستستمر للتوصل إلى اتفاق".