الخطوط القطرية تعلق رحلاتها إلى العراق حتى إشعار آخر

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية القطرية، يوم الخميس، تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى العراق وإيران ولبنان حتى إشعار آخر، نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت الشركة القطرية، في بيان لها إلى عزمها تشغيل رحلاتها الجوية إلى الأردن خلال ساعات النهار فقط، لافتة إلى أنها ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، وستوافي عملاءها بالتحديثات، وأن سلامة مسافريها تبقى دائما على رأس أولوياتها.

ونتيجة للتوترات الناجمة عن الحرب في فلسطين ولبنان، علقت عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها الجوية إلى بيروت وطهران، على خلفية المخاوف من تصعيد التوتر في المنطقة.

كما أُجبرت شركات الطيران التي تربط أوروبا بالشرق الأوسط وجنوب آسيا على الطيران في مسار أكثر التفافاً.