الخطوط الجوية النمساوية تعلق رحلاتها إلى طهران لـ6 أيام

شفق نيوز/ قالت الخطوط الجوية النمساوية، الجمعة، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل، بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضافت الخطوط النمساوية في بيان: "سيتم أيضاً تعديل الطرق التي تمر عبر المجال الجوي الإيراني"، مؤكدة أن "سلامة ركابنا وأطقمنا لها الأولوية القصوى".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حثت وزارة الخارجية النمساوية مواطنيها على مغادرة إيران.

وتحذر دول من بينها المانيا والهند وفرنسا وروسيا وبولندا مواطنيها من السفر إلى المنطقة المتوترة بالفعل بسبب الحرب في غزة التي دخلت الآن شهرها السابع.

كما تترقب إسرائيل بقلق هجوما من جانب إيران أو وكلائها، وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق في مطلع أبريل.