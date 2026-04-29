الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 11 آيار

شفق نيوز- باريس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، بأن شركة الطيران الفرنسية Air France قررت تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى 11 أيار/مايو المقبل.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "الشركة واصلت تأجيل رحلاتها إلى إسرائيل"، ولم توضح الشركة، وفقاً للتقارير، الأسباب المباشرة لقرار التمديد أو ما إذا كان مرتبطاً بتقييمات أمنية أو تشغيلية.

وتشهد حركة الطيران العالمية حالة من الارتباك الحاد، منذ الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير، والتي أدت إلى إغلاق أو تقييد العمل في عدد من المطارات الحيوية مما تسبب في تعطل خطوط السفر لعشرات الآلاف من المسافرين.