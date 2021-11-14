سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخطوط الجوية التركية تعلق الرحلات إلى 4 دول

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-14T21:01:30+0000
الخطوط الجوية التركية تعلق الرحلات إلى 4 دول

شفق نيوز/ أعلنت "الخطوط الجوية التركية" اليوم الأحد عن تعليق رحلاتها إلى البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا، وذلك كجزء من إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

فيما أدلى الناطق باسم الشركة يحيى أوستن بتصريح حول هذا الموضوع عبر حسابه على "تويتر"، أشار فيه إلى أن صحة السفر وسلامته على رأس أولويات "الخطوط الجوية التركية".

وقال :"كجزء من تدابير COVID-19 ، تم تعليق رحلاتنا إلى البرازيل وجنوب أفريقيا ونيبال وسريلانكا اعتبارًا من الساعة 00:00 يوم 15 نوفمبر (الليلة)، حتى إشعار آخر"، دون أن تكشف عن أسباب مباشرة لإيقاف الرحلات إلى الدول الأربع المذكورة بالذات.

 

 

related

الدنمارك تكشف عن جواز سفر خاص بـ"كورونا"

Date: 2021-05-28 13:35:36
الدنمارك تكشف عن جواز سفر خاص بـ"كورونا"

كورونا.. أكثر من 32 مليون إصابة حول العالم

Date: 2020-09-25 08:19:54
كورونا.. أكثر من 32 مليون إصابة حول العالم

سوريا تعلن تعافي الأسد وزوجته من الإصابة بفيروس كورونا

Date: 2021-03-30 06:51:12
سوريا تعلن تعافي الأسد وزوجته من الإصابة بفيروس كورونا

أستراليا تتعايش مع كورونا وتهجر سياسة "صفر إصابات"

Date: 2021-10-11 05:15:22
أستراليا تتعايش مع كورونا وتهجر سياسة "صفر إصابات"

وثائق مسربة.. امريكا مقبلة على كارثة مع توقع بإصابة 96 مليوناً بكورونا ووفاة 1.5 مليون

Date: 2020-03-08 07:38:50
وثائق مسربة.. امريكا مقبلة على كارثة مع توقع بإصابة 96 مليوناً بكورونا ووفاة 1.5 مليون

بعد ان حث على الدعاء لمواجهة كورونا.. مرجع بارز يجيز لقاحاً اسرائيلياً إن لم يتوفر البديل

Date: 2020-03-12 22:44:19
بعد ان حث على الدعاء لمواجهة كورونا.. مرجع بارز يجيز لقاحاً اسرائيلياً إن لم يتوفر البديل

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران

Date: 2020-02-02 16:28:30
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران

كورونا يعود "متحورا" إلى الصين ويتفشى في 14 مقاطعة

Date: 2021-08-01 05:07:24
كورونا يعود "متحورا" إلى الصين ويتفشى في 14 مقاطعة