الخطوط الجوية الامريكية توقف رحلاتها إلى تل أبيب

شفق نيوز/ أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، يوم الخميس، إنها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب حتى 31 كانون الأول/ديسمبر بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

وأوضحت شركة الطيران أنها أصدرت إعفاء من الرسوم على تغيير تذاكر السفر إلى تل أبيب، وحثت العملاء على الاستعداد لتعديلات محتملة على جدول رحلاتها إلى المدينة، بما في ذلك إلغاءات إضافية على أساس متجدد.

ودفعت المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.