الخسائر تقدر بـ 7 مليارات دولار.. أوكرانيا تعلن نتائج ضربة "شبكة العنكبوت"

شفق نيوز/ أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن هجوماً واسعاً بطائرات مسيّرة نفذته أجهزة استخباراتها ألحق خسائر فادحة بسلاح الجو الروسي، مقدّرةً الأضرار بأكثر من 7 مليارات دولار.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، فإن العملية الخاصة التي أُطلق عليها اسم "شبكة العنكبوت"، استهدفت أربع قواعد جوية روسية، وأسفرت عن تدمير أو إعطاب 41 طائرة حربية، بينها عدد كبير من القاذفات الاستراتيجية التي تحمل صواريخ كروز، أي ما يعادل نحو ثلث القوة الضاربة الجوية الروسية من هذا النوع.

وتكمن خطورة العملية في عمق أهدافها، إذ نُفذ الهجوم داخل منطقة إيركوتسك السيبيرية، التي تقع على بعد أكثر من 4300 كيلومتر من الجبهات، في اختراق غير مسبوق لمدى الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

ووفقاً لتقارير أمنية، فقد جرى تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات مسيّرة مخبأة داخل "أعشاش خشبية" وُضعت على شاحنات، اقتُرب بها من القواعد المستهدفة، وبمجرد وصولها، تم فتح الأسطح آلياً لتقلع منها المسيّرات وتبدأ الهجوم.

وتداولت مصادر روسية صوراً ومقاطع فيديو تُظهر قاذفات مشتعلة في قاعدة بيلايا الجوية، فيما أقرّ حاكم إيركوتسك بوقوع الهجوم لكنه لم يحدد حجم الخسائر.