الخزانة الأميركية تكشف عن اتفاق تجاري قريب مع الصين

شفق نيوز- واشنطن

كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الخميس، عن وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث من المتوقع توقيعها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال بيسنت، في البرنامج الصباحي على قناة "فوكس بيزنس": "وضعنا اللمسات الأخيرة على اتفاقية كوالالمبور الليلة الماضية، ونتوقع تبادل التوقيعات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وأضاف الوزير، أن جزءا رئيسيًا من الاتفاقية يتمثل في مشتريات الصين واسعة النطاق من المنتجات الزراعية الأميركية، مؤكدا: "أعلن هذا لأول مرة في برنامجكم: نحن نتحدث عن الكميات الهائلة من المشتريات الزراعية التي تنوي بكين القيام بها بموجب هذه الاتفاقية".

وفيما يتعلق بالإغلاق الحكومي، بين وزير الخزانة الأميركي، أن نمو الاقتصاد الأميركي قد يشهد تباطؤا في ظل الإغلاق الحكومي، لافتا إلى أنه من الصعب التنبؤ بمثل هذه التوقعات.

ولفت بيسنت، خلال المقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" الأميركية: إلى أنه "من الصعب للغاية التنبؤ بذلك (تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي)، لكننا نعلم أنه سيكون أقل".

وصرحت عضوة الكونغرس الأميركي، آنا بولينا لونا، يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بأن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يستمر حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت لونا لوسائل إعلامية أميركية تعليقًا على الإغلاق: "علمتُ أننا قد لا نعود حتى مع اقتراب عيد الشكر (في 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل) أو بعده".

كما صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأنه قد يتوقف صرف رواتب العسكريين الأميركيين بحلول 15 نوفمبر المقبل في حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.