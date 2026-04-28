الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة على 35 كياناً وشخصاً مرتبطين بإيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 35 كياناً وشخصاً في إيران بسبب مساعدتهم على التهرب من العقوبات.

وتوعدت الخزانة الأميركية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أي جهة تدفع الأموال لإيران لعبور مضيق هرمز بأنها "ستواجه عقوبات شديدة".

وأشارت إلى أن "الأموال التي وفرتها الكيانات والأفراد دعمت العمليات الإرهابية لإيران".

وتأتي هذه العقوبات بعد أربعة أيام من تحذير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، السفن والأشخاص الذين يسهلون تدفق النفط الإيراني من شمولهم بفرض العقوبات.

وقال بيسنت، في تصريحات صحفية، السبت الماضي، إن "حملة الغضب الاقتصادي، تفرض خناقاً مالياً على النظام الإيراني وتعرقل عدوانه في الشرق الأوسط".

ولفت بيسنت إلى أن "أي سفينة أو شخص يسهل تدفق النفط الإيراني يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية".

وأكد وزير الخزانة الأميركي قائلاً: "سنواصل تضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء التي تعتمد عليها إيران لنقل نفطها للأسواق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن قواتها تواصل تنفيذ عملياتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة استمرار فرض الحصار على إيران.

وذكرت القيادة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قواتها قامت حتى الآن بتحويل مسار 39 سفينة، في إطار ضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران.

هذا وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن ناقلات نفط إيرانية تجمعت قبالة ميناء تشابهار الواقع خارج الخليج قرب خط الحصار الأميركي، في مؤشر على استمرار طهران بتحميل شحنات النفط رغم القيود المفروضة.