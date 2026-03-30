الخزانة الأميركية: أبرمنا اتفاقات منفردة مع إيران لعبور السفن عبر مضيق هرمز

كشف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين، عن إبرام اتفاقات "منفردة" مع إيران لعبور السفن في مضيق هرمز، فيما أشار إلى عجز نفطي يقدر بنحو 12 مليون برميل يومياً بسبب الحرب.

وقال بيسنت في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن سوق الطاقة يعاني من عجز يتراوح بين 10 إلى 12 مليون برميل نفط يومياً "ونعمل على تعويضه".

وأعلن عن رفع العقوبات عن شحنات النفط الخام الروسية والإيرانية الموجودة في عرض البحر، ضمن إجراءات الحد من العجز في سوق الطاقة.

وأشار بيسنت إلى أن "هناك تزايداً مستمراً في أعداد السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل يومي، وهذا التزايد في عبور السفن لمضيق هرمز يأتي بعد إبرام اتفاقات تجارية منفردة مع إيران".

وتتزامن تصريحات الوزير الأميركي مع استعدادات لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ غداً الثلاثاء، لمناقشة سبل تنسيق الاستجابة للاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب مع إيران، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وبحسب "رويترز"، فإن المحادثات تركز على تقييم أحدث التطورات في أسواق النفط والغاز، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالإمدادات والتقلبات السعرية.