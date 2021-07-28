الخزانة الأمريكية تكشف مصدرين في تركيا وسوريا يمولان تنظيم القاعدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن تحديد مسارين ماليين لتنظيم القاعدة مقرهما في تركيا وسوريا.

وذكرت الوزارة في اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة حدد مساراً مالياً في تركيا يقدم المساعدات للقاعدة، ومساراً آخراً يعود لأحد جامعي الأموال والمجندين المقيمين في سوريا يقدم الدعم المادي لهيئة تحرير الشام.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن "الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وهيئة تحرير الشام تواصل جمع الأموال والتجنيد عبر الإنترنت واستغلال القطاع المصرفي الدولي لدعم أنشطتها الإرهابية المستمرة".

وأكدت أن "الوزارة ملتزمة بعرقلة شبكات الدعم للقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى التي تسعى لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها".

وأشارت الوزارة إلى توفر المعلومات المصرفية لجامع تبرعات تابع للقاعدة والمانحين المحتملين لإرسال الأموال لدعم الجهود العسكرية للقاعدة.

وبينت ان أعضاء تنظيم القاعدة استخدموا حسابات مصرفية مرتبطة بشابين لتنسيق حركة الأموال من شركاء عبر شمال أفريقيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، واستخدموا بشكل منفصل الشابان لتنسيق تحويل الأموال إلى تركيا.