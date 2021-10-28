الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 لبنانيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الخميس، عن فرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين، متهمة إياهم بانهيار الحكومة والقانون في البلاد.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن عقوباتها الجديدة طالت النائب جميل السيد، ورجليّ الأعمال جهاد العرب، وداني خوري، لكون "خطواتهم تسببت في انهيار الإدارة الجيدة وسيادة القانون في لبنان".

وأشارت إلى أنهم يتحملون المسؤولية عن "تحقيق مكاسب شخصية من الفساد المتفشي والمحسوبية في لبنان وإثراء الذات على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

وأوضحت أن الاتهامات الموجهة إلى رجلي الأعمال تتعلق بمناقصات "غير سليمة"، وأما بخصوص البرلماني فهو متهم بالالتفاف على السياسات المصرفية المحلية وتحويل أكثر من 120 مليون دولار، بمساعدة من مسؤول حكومي رفيع المستوى، إلى الخارج بشكل استثمارات بغية إثراء نفسه والمتواطئين معه.

وبينت الخزانة الامريكية أن السيد، دعا في عام 2019 مسؤولين إلى إطلاق النار وقتل المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزله مطالبين باستقالته.

وجاء في البيان "يستحق الشعب اللبناني وضع حد للفساد المستشري الذي يديمه رجال الأعمال والسياسيون الذين قادوا بلدهم إلى أزمة غير مسبوقة. الوقت حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة ووضع حد لممارسات الفساد التي تأكل المؤسسات اللبنانية، ولن تتردد الخزانة في استخدام الأساليب المتوفرة لديها بغية التعامل مع حالة الإفلات من العقاب في لبنان".