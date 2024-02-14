الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 3 أشخاص و4 كيانات مرتبطة بإيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تشمل 3 أشخاص و4 كيانات، بتهمة تهريب تكنولوجيا أمريكية إلى البنك المركزي الإيراني.

وأوضحت الوزارة في بيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شبكة مشتريات مسؤولة عن تسهيل تصدير بضائع وتكنولوجيا على نحو غير مشروع إلى مستخدمين نهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، الخاضع لعقوبات بسبب دوره في تقديم دعم مالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

وقالت الوزارة في البيان: "تشمل هذه العقوبات 3 أشخاص و4 كيانات، على صلة بشراء تكنولوجيا أمريكية متقدمة لاستخدامها من جانب البنك المركزي الإيراني، على نحو ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأمريكية".

وتفرض الولايات المتحدة وعدة دول غربية عقوبات صارمة ضد إيران، تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك تعاون طهران مع موسكو.

وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، إصدار عقوبات بحق ثلاثة كيانات بدعوى أن لها دور في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.