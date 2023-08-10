الخزانة الأمريكية تحدد المعاملات مع المركزي الروسي.. والاخير يفقد أكثر من 7 مليارات في أسبوع

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، السماح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني، ووزارة المالية الروسيين، حتى الساعة 12:01 صباحاً (بالتوقيت المحلي) يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومددت الخزانة الأمريكية، المعاملات في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني، من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية، شملت "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وبنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.

في غضون ذلك، انخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية، خلال أسبوع واحد بمقدار 7.4 مليارات دولار؛ وفق ما أفاد به البنك المركزي الروسي، يوم الخميس.

وأفادت بيانات البنك بأن الاحتياطيات الدولية الروسية بلغت 586.6 مليار دولار في 4 آب/أغسطس الجاري، بعدما كانت 594 مليار دولار في 28 تموز/يوليو الماضي، أي انخفضت بمقدار 7.4 مليارات دولار خلال أسبوع واحد.

والاحتياطيات الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من صناديق العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي.

وتخضع جميع العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي للحظر، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل نيابة أو باسم البنك المركزي.