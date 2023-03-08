الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على شركات ومسؤولين إيرانيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران بموجب البند الخاص بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وأشارت الوزارة الى "فرض عقوبات على 3 شركات إيرانية وقياداتها بسبب دورها في عمليات القمع".

كما فرضت الوزارة عقوبات على مسؤولين كبيرين في السجون الإيرانية لارتكاب انتهاكات حقوقية بحق نساء.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد كشفت سابقاً عن تعرض فتيان وفتيات معتقلين في إيران للعنف في السجون، وذلك خلال فترة الاحتجاجات والاعتقالات.