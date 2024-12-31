الخزانة الامريكية تتهم الصين بـ"قرصنة وسرقة وثائق" وبكين تنفي

شفق نيوز/ اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، قراصنة صينيين باختراق محطات عمل وسرقوا وثائق في "حادث كبير"، لكن دون التسبب في الكشف عن بيانات سرية.

وفي رسالة موجهة إلى أعضاء الكونغرس، قالت الوزارة إن الهجوم طال عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة اسمها "بيوند تراست"، ونفّذت الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة مالياً من الصين".

وأوضحت الرسالة أن "القراصنة تمكنوا من الوصول إلى مفتاح أمني يستخدمه المزود لتأمين خدمة قائمة على السحابة الإلكترونية تُستخدم لتقديم الدعم الفني عن بعد لمستخدمي مكاتب وزارة الخزانة".

وأضافت أنه "بفضل الوصول إلى المفتاح المسروق، تمكن المهاجم من تجاوز إجراءات الأمان الخاصة بالخدمة، والوصول عن بعد إلى بعض محطات عمل المستخدمين في الوزارة، والاطلاع على بعض الوثائق غير المصنفة التي يحتفظ بها هؤلاء المستخدمون".

وقال متحدث باسم الوزارة "تم إيقاف خدمة بيوند تراست المخترقة عن العمل ولا دليل يشير إلى أن الجهة المسؤولة عن التهديد استمرت في الوصول إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة".

وأضاف "لا توجد أدلة تشير إلى أن الجهة المهاجمة لا تزال تمتلك إمكانية الولوج إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة".

نفي صيني

وفي ردها، نفت الصين الثلاثاء (31 ديسمبر/كانون الأول) الاتهامات الأمريكية، مؤكدة أنها تعارض وتتخذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "لقد أوضحنا موقفنا عدة مرات بشأن مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها والتي تفتقر إلى الأدلة. نعارض أيضا نشر معلومات كاذبة ضد الصين لأغراض سياسية".

وتعرب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عن قلقها إزاء ما تقول إنه نشاط قرصنة مدعوم من الحكومة الصينية يستهدف الأجهزة الحكومية والشركات، فيما تنفي بكين مثل هذه الاتهامات.