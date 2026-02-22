"الخدمة السرية" لترمب يقتلون مسلحاً داخل مقر إقامته

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الخدمة السرية الأميركية، يوم الأحد، قتل مسلح حاول التسلل إلى مقر إقامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتجع ما را لاغو بولاية فلوريدا.

وذكر بيان مشترك للسلطات، أن الأجهزة الأمنية رصدت المشتبه به، وهو شاب في العشرينات من عمره، قرب البوابة الشمالية للمنتجع وهو يحمل ما بدا أنه بندقية صيد وعبوة وقود.

وأضاف أن "عناصر الخدمة السرية تعاملوا معه بعد اعتباره تهديداً مباشراً، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتله في الموقع"، مبيناً أن "ترمب لم يكن موجوداً داخل العقار أثناء وقوع الحادث، إذ كان في واشنطن في ذلك الوقت".

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فإن التحقيقات ماتزال جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافع المشتبه به، بمشاركة وكالة التحقيقات الفيدرالية.