الخامنئي يعلن عدم معارضته إبرام اتفاقيات في الملف النووي ويضع شرطاً

شفق نيوز/ أعلن المرشد الايراني علي الخامنئي، يوم الأحد، عدم معارضته إبرام اتفاقيات في الملف النووي بشرط الحفاظ على البنية التحتية للصناعة النووية الايرانية.

جاء ذلك خلال تفقده معرض إنجازات الصناعة النووية في حسينية الخميني في العاصمة طهران.

وقال المرشد الإيراني، "لا نعارض إبرام اتفاقيات في الملف النووي شريطة الحفاظ على البنية التحتية لصناعتنا النووية".

وأضاف، "لا يمكننا أن نثق بالأطراف المقابلة وتلقينا العديد من الضربات بسبب ثقتنا بوعود واهية"، موضحاً ان "بعض أطراف المفاوضات النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تنصلوا من وعودهم مرارا مع إيران".

وتابع لا نسعى إلى تطوير سلاح نووي لأنه يخالف مبادئنا ونرفض امتلاك أسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا ان "العدو يعلم وواثق بأننا لا نسعى إلى الوصول إلى سلاح نووي".