الخامسة خلال عامين .. البحرية الامريكية تتهم إيران باحتجاز ناقلة نفط في خليج عمان

شفق نيوز / أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، احتجاز إيران ناقلة نفط في خليج عمان، ترفع علم جزر مارشال، وذلك خلال إبحارها في المياه الدولية.

وقالت البحرية الامريكية في بيان، إن القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، استولت على الناقلة التي تحمل اسم "أدفانتج سويت"، ويمثل ذلك "زعزعة للأمن والاستقرار الإقليميين".

كما دعت البحرية الأميركية، طهران، إلى الإفراج بشكل فوري عن الناقلة، مشيرة إلى أن إيران استولت خلال عامين فقط على خمس سفن تجارية على الأقل، في منطقة الشرق الأوسط، في مخالفة للقانون.

وأورد البيان الأميركي أن الناقلة ضخمة بنيت عام 2021، وجهت نداء استغاثة خلال عملية احتجازها.

وأشارت رويترز إلى أن قاعدة بيانات الشحن التابعة للمنظمة البحرية الدولية، تشير إلى أن الناقلة المحتجزة مملوكة لشركة مسجلة في الصين.

ونقلت رويترز في وقت لاحق، أن التلفزيون الإيراني، أكد احتجاز الناقلة دون إيضاح أي تفاصيل أخرى.

وتواصل طهران احتجاز ناقلات في مياه الخليج، بشكل شبه دوري، وبينها الاستيلاء على 4 سفن في التاسع من الشهر الجاري، تحمل أكثر من 270 ألف لتر من "الوقود المهرب" وفق البيانات الإيرانية.

وفي مايو من العام الماضي احتجزت إيران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، قبل أن تفرج عنهما في وقت لاحق في نوفمبر.