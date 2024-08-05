الخارجية تبعث "رسالة متسقة" إلى إيران: التصعيد ليس من صالحك

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إنها بعثت برسالة إلى إيران مفادها أن التصعيد ليس في مصلحتها، وذلك بعدما ارتفعت حدة التوتر بين طهران وتل أبيب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين، إن الوزير أنتوني بلينكن وجه "رسالة متسقة" تفيد بالإحجام عن التصعيد، وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

وأوضح ميلر، أن بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بشأن التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، "من المهم أن يتخذ جميع الأطراف خطوات في الأيام المقبلة باتجاه الامتناع عن التصعيد وتهدئة التوترات".

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء.

وجاء اغتيال هنية بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران مثل حماس.