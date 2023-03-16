الخارجية الإيرانية: مبادرة الوساطة العراقية تعود الى رؤية قاسم سليماني

شفق نيوز/ اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، يوم الخميس، أن مبادرة الوساطة العراقية بين إيران والسعودية تعود إلى الرؤية الإستراتيجية لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل في مطلع العام 2020 بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وأضاف كنعاني في تغريدة على "تويتر" اليوم: ان "سليماني، كان يعرف من هو العدو الرئيسي وكانت لديه آفاق بعيدة المدى".

واضاف : ان مبادرة الوساطة العراقية بين ايران والسعودية، تنجم عن رؤية سليماني.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، قد صرح مؤخرا بأن الاتفاق بين السعودية وإيران على إعادة العلاقات الثنائية كان بفضل سليماني.