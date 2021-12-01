الخارجية الإيرانية توضح بشأن الاشتباكات المسلحة مع طالبان

شفق نيوز / أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات حرس الحدود الإيراني وحركة "طالبان"، فيما أشارت إلى احتواء التوتر بتنسيق بين الجانبين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، إن "خلافا حدوديا نشب بين سكان محليين في محافظة سيستان جنوب إيران وولاية نيمروز شمال إيران تسبب بإطلاق نار على الحدود بين الطرفين".

وأضاف خطيب زاده، أن "الوضع تمت إدارته واحتواؤه بتنسيق بين حرس الحدود من كلا الجانبين".

وشهدت الحدود الإيرانية الأفغانية، عصر الأربعاء، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين حرس الحدود الإيراني، وقوات من حركة طالبان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الاشتباكات اندلعت عصر اليوم، بسبب سوء فهم حدودي حدث في منطقة (شغالك) بالقرب من ولاية (نيمروز) الأفغانية".

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "الاشتباكات مع طالبان توقفت، وأن السلطات الإيرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة"، لافتة إلى أن "التقارير حول استيلاء طالبان على بعض نقاط التفتيش الإيرانية كاذبة، وأن حرس الحدود يسيطر على كامل حدود البلاد".