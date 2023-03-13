الخارجية الإيرانية: توصلنا لحل بشأن ضبط الحدود مع العراق

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإیرانیة، ناصر کنعاني، يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة أمنية عليا عراقية إيرانية تتولى ضبط الحدود بين البلدين، فيما جدد الإشادة بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية.

وخلال مؤتمر صحفي موسع عقده في طهران، تناول فيه كنعاني العلاقات العراقية الإيرانية، إلى جانب قضايا أخرى، قال أيضاً عن القضايا الحدودية "في المفاوضات التي جرت بين الوفدين الأمنيين من طهران وبغداد، توصلوا الى نتيجة مفادها ضرورة تشکیل لجنة امنية عليا تتولى متابعة القضايا المتعلقة بحدود البلدين وخاصة في إقليم كوردستان".

وشدد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوحدة وسلامة الأراضي العراقیة، مضيفا "نعتقد أن الحكومة العراقية مسؤولة عن إرساء الأمن ومراقبة الحدود المشتركة مع إيران وعليها أن تفي بمسؤولياتها والتزاماتها في هذا المجال، ونعتبر الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الأمن على الحدود المشتركة، لا سيما في إقليم كوردستان".

واكد على "ضرورة نزع سلاح الجماعات التي تستخدم الأراضي العراقية كملاذ جغرافي لأنشطتها المسلحة وخلق حالة من انعدام الأمن على طول الحدود المشتركة".

وفي اشارة الى الأصول الايرانية المجمدة في العراق ، قال كنعاني "مسيرة علاقاتنا هي استثناء لهذه القاعدة ولدينا أطر تعاون جيدة للتبادلات الاقتصادية والتجارية والمالية بين البلدين، والحكومة العراقية ملتزمة بهذا الصدد بحيث بذلت دائماً أقصى الجهود لتجاوز ضغوطات الحكومة الأمريكية المفروضة علينا".

من جانب آخر، أشار كنعاني إلى أن الحكومة العراقية "كانت مؤسسة لعقد لقاءات ثنائية بين طهران والرياض ووفرت أرضیة لعقد هذه اللقاءات وان نية الحكومة العراقية كانت خطوة أساسية للعمل السياسي الإيجابي واستخدام القدرات الدبلوماسية الجيدة لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض وفي هذا السياق حققت الحكومة العراقية هدفها".